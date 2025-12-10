Infortunio Leao nessuna lesione | il Milan respira Ecco quando può tornare in campo

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha subito un infortunio all'adduttore durante la partita a Torino. Gli esami medici effettuati hanno escluso lesioni, evidenziando solo un'infiammazione. Questa notizia rappresenta un sospiro di sollievo per i rossoneri, che ora attendono di conoscere i tempi di recupero e quando Leao potrà tornare in campo.

Come sta Leao dopo l'infortunio in Torino-Milan: sollievo per il portoghese, nessuna lesione muscolare - L'attaccante si era fermato nel primo tempo della sfida vinta in rimonta contro i granata, ha già iniziato le terapie