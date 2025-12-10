Infortunio Leao nessuna lesione | il Milan respira Ecco quando può tornare in campo
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha subito un infortunio all'adduttore durante la partita a Torino. Gli esami medici effettuati hanno escluso lesioni, evidenziando solo un'infiammazione. Questa notizia rappresenta un sospiro di sollievo per i rossoneri, che ora attendono di conoscere i tempi di recupero e quando Leao potrà tornare in campo.
Gli esami medici a cui Rafael Leao, attaccante del Milan, si è sottoposto ieri per l'infortunio all'adduttore rimediato lunedì sera a Torino non hanno evidenziato lesioni, ma soltanto un'infiammazione. Ecco, dunque, le ultime news sul portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, condizioni di Rafael Leao: le ultime novità sull’infortunio e i tempi di recupero
Milan, infortunio Leao: torna contro il Napoli? Ecco cosa filtra da Milanello
Milan, Nkunku titolare? Infortunio Leao: novità importante. Il retroscena su Gimenez
Il Milan tira un sospiro di sollievo per Leao: nessuna lesione dopo l'infortunio di Torino Vai su X
Nkunku tra Crisi e Speranza! Il giornalista Bianchin su Gazzetta.it: L'attaccante è "prigioniero della pressione". Ma l'infortunio di Leao apre a nuove chance per Christo, magari accanto a Pulisic. Sarà il destino a fargli girare la stagione? #Nkunku #Milan Vai su Facebook
Come sta Leao dopo l'infortunio in Torino-Milan: sollievo per il portoghese, nessuna lesione muscolare - L'attaccante si era fermato nel primo tempo della sfida vinta in rimonta contro i granata, ha già iniziato le terapie ... msn.com scrive
