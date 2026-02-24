Napoli riecco De Bruyne | il ritorno a Castel Volturno e le ipotesi sul rientro in campo

Kevin De Bruyne si è presentato nuovamente a Castel Volturno, dopo mesi di assenza causati da un grave infortunio. La sua visita ha suscitato molte attese tra i tifosi, che sperano di vederlo presto in campo. La sua presenza nel centro sportivo conferma l’inizio di un percorso di recupero. Le sue prossime settimane saranno decisive per capire quando potrà tornare a giocare con la maglia del Napoli.

Napoli, 24 febbraio 2026 – Quasi come fosse un 'bacio d'addio', l'ultima immagine finora di Kevin De Bruyne in azzurro è stato il (contestatissimo) rigore trasformato contro l' Inter: alla gioia per una rete dal peso specifico altissimo, specialmente in quel momento storico in cui il Napoli sembrava lanciato verso un'altra volata scudetto, seguì subito il dramma sportivo per l'infortunio accusato dal belga, la cui grave entità fu subito chiara. Il resto lo fecero gli accertamenti clinici del caso, che all'ex Manchester City diagnosticarono una grave lesione al bicipite femorale destro che sarebbe poi stata ridotta ricorrendo a un intervento chirurgico, al contrario della scelta effettuata qualche mese prima quando, ironia del destino, il connazionale Romelu Lukaku si era infortunato nell'amichevole contro l' Olympiacos più o meno per un guaio simile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Napoli, De Bruyne a Castel Volturno: spunta una data per il ritorno in campoKevin De Bruyne è tornato a Castel Volturno dopo quattro mesi dall'infortunio e dall'intervento chirurgico.

Napoli, De Bruyne vede la luce: rientro a Castel Volturno e countdownKevin De Bruyne torna in campo a Castel Volturno dopo mesi di infortunio, perché ha ricevuto il via libera dei medici.

