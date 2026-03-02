Infantino minaccia squalifiche per i calciatori che si coprono la bocca durante le proteste

Da mondosport24.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della federazione internazionale di calcio ha annunciato sanzioni per i giocatori che durante le proteste si coprono la bocca. La decisione riguarda tutte le competizioni organizzate sotto l’egida dell’ente e mira a scoraggiare comportamenti considerati inappropriati. La misura è stata comunicata in risposta a recenti episodi durante le partite internazionali, sollevando immediatamente discussioni sul tema.

Nel panorama calcistico internazionale, la lotta al razzismo continua a richiedere interventi decisi e misure concrete. In seguito a un episodio recente della Champions League, le autorità hanno avanzato una proposta che mira a inasprire le sanzioni per chi ricorre a gesti o linguaggi offensivi. Il dibattito si è intensificato in concomitanza con un contesto di tensione globale, ponendo al centro delle riflessioni l’efficacia delle norme e la necessità di una risposta subito percepibile sul campo. Durante un’intervista rilasciata a Sky Sports, il presidente Gianni Infantino ha delineato una posizione decisa: i calciatori che coprono la bocca durante i contatti in campo potrebbero incorrere in sanzioni esemplari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

infantino minaccia squalifiche per i calciatori che si coprono la bocca durante le proteste
© Mondosport24.com - Infantino minaccia squalifiche per i calciatori che si coprono la bocca durante le proteste

Infantino tuona: «I calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati!». L’annuncio del presidente della FIFACalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.

Infantino: “Squalificare calciatori che si coprono la bocca”Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha sollevato la possibilità di espellere i giocatori che si coprono la bocca quando si rivolgono agli...

Contenuti utili per approfondire Infantino minaccia.

infantino minaccia squalifiche perInfantino, presidente della FIFA, ha fatto questo annuncio riguardante i giocatori che si coprono la bocca che vanno squalificati. Le sue paroleInfantino, presidente della FIFA, ha fatto questo annuncio riguardante i giocatori che si coprono la bocca che vanno squalificati. Le sue parole Il dibattito sulla lotta al razzismo nel mondo del calc ... calcionews24.com

Infantino: I giocatori che si coprono la bocca andrebbero squalificati(ANSA) - ROMA, 02 MAR - I calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino, in risposta ... milannews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.