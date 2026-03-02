Infantino minaccia squalifiche per i calciatori che si coprono la bocca durante le proteste

Il presidente della federazione internazionale di calcio ha annunciato sanzioni per i giocatori che durante le proteste si coprono la bocca. La decisione riguarda tutte le competizioni organizzate sotto l’egida dell’ente e mira a scoraggiare comportamenti considerati inappropriati. La misura è stata comunicata in risposta a recenti episodi durante le partite internazionali, sollevando immediatamente discussioni sul tema.

Nel panorama calcistico internazionale, la lotta al razzismo continua a richiedere interventi decisi e misure concrete. In seguito a un episodio recente della Champions League, le autorità hanno avanzato una proposta che mira a inasprire le sanzioni per chi ricorre a gesti o linguaggi offensivi. Il dibattito si è intensificato in concomitanza con un contesto di tensione globale, ponendo al centro delle riflessioni l’efficacia delle norme e la necessità di una risposta subito percepibile sul campo. Durante un’intervista rilasciata a Sky Sports, il presidente Gianni Infantino ha delineato una posizione decisa: i calciatori che coprono la bocca durante i contatti in campo potrebbero incorrere in sanzioni esemplari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Infantino minaccia squalifiche per i calciatori che si coprono la bocca durante le proteste Infantino tuona: «I calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati!». L’annuncio del presidente della FIFACalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Infantino: “Squalificare calciatori che si coprono la bocca”Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha sollevato la possibilità di espellere i giocatori che si coprono la bocca quando si rivolgono agli... Contenuti utili per approfondire Infantino minaccia. Infantino, presidente della FIFA, ha fatto questo annuncio riguardante i giocatori che si coprono la bocca che vanno squalificati. Le sue paroleInfantino, presidente della FIFA, ha fatto questo annuncio riguardante i giocatori che si coprono la bocca che vanno squalificati. Le sue parole Il dibattito sulla lotta al razzismo nel mondo del calc ... calcionews24.com Infantino: I giocatori che si coprono la bocca andrebbero squalificati(ANSA) - ROMA, 02 MAR - I calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino, in risposta ... milannews.it