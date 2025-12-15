Indennità Pronto soccorso Nursind Umbria | Nessuna risposta dalla Regione tenuta servizi a forte rischio

L'Indennità Pronto Soccorso rappresenta un tema cruciale per il personale sanitario. Nursind Umbria denuncia la mancanza di risposte dalla Regione, evidenziando i rischi crescenti per i servizi di emergenza. La situazione attuale mette in discussione la tenuta del sistema sanitario locale e nazionale, richiedendo attenzione e interventi immediati.

Il sindacato delle professioni infermieristiche dell'Umbria torna a mettere in luce la situazione particolarmente critica del sistema sanitario locale e nazionale. Tra carenze di organico accentuate da abbandoni della professione, condizioni di lavoro pesanti, retribuzioni basse e difficoltà di. Perugiatoday.it

Indennità Pronto soccorso, Nursind Umbria: "Nessuna risposta dalla Regione, tenuta servizi a forte rischio" - L'appello del sindacato infermieri: "Senza incentivi economici adeguati e risposte contrattuali concrete rischia di alimentare ulteriormente la disaffezione alla professione e l’abbandono del Servizio ... perugiatoday.it

