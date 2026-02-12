Pronto soccorso in stato di agitazione | La Regione non paga le indennità

Gli operatori dei pronto soccorso di Viterbo e della regione Lazio sono in agitazione. La causa è il mancato pagamento delle indennità decise dal parlamento due anni fa. La sigla sindacale Fials denuncia che ancora non sono state saldate e che la Regione non dà risposte. La tensione tra i lavoratori e le amministrazioni resta alta.

Stato di agitazione per gli operatori dei pronto soccorso di Viterbo, provincia e Lazio. Lo annuncia la sigla sindacale Fials che informa sullo stallo tra organizzazioni a difesa dei lavoratori e Regione sul pagamento dell'indennità specifica decisa dal parlamento italiano due anni fa.Fials.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Pronto Soccorso Agitazione Indennità di pronto soccorso, firmato l'accordo tra Regione Piemonte e sindacati È stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e sindacati riguardante l’indennità di pronto soccorso. Liquidata dalla Regione l'indennità agli operatori di pronto soccorso, Fp Cgil: "Estremo ritardo, è un diritto" La Regione ha finalmente liquidato le indennità agli operatori di pronto soccorso, una rivendicazione portata avanti dalla Fp Cgil Abruzzo-Molise. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pronto Soccorso Agitazione Argomenti discussi: Pronto soccorso sotto pressione, proclamato lo stato di agitazione del personale; Vicenza - Pronto Soccorso: personale in stato di agitazione: Sistema a rischio. Luisetto: Serve strategia seria; Entra al pronto soccorso con un taglierino, 33enne fermato dai carabinieri: Garantire la sicurezza del personale sanitario è una priorità assoluta; Scappa dal pronto soccorso e viene trovato in stato confusionale in pieno centro: paura per un uomo. Vico Equense, sanità. Fiaccole in marcia: riaprite il pronto soccorsoDa oltre un anno ogni domenica si danno appuntamento dinanzi all’ospedale «De Luca e Rossano» per protestare. Il loro sit-in è sempre stato finalizzato al ... ilmattino.it Pronto soccorso sotto pressione, proclamato lo stato di agitazione del personaleSindacato denuncia carenze strutturali, carichi di lavoro insostenibili e ricorso crescente a medici delle cooperative: A rischio la qualità dell’assistenza ... vicenzatoday.it Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra Una struttura moderna e funzionale, pensata per rafforzare l’assistenza di emergenza-urgenza su un’ampia area territoriale che comprende Alta Irpinia, T - facebook.com facebook Un albero è improvvisamente è crollato davanti al pronto soccorso del Policlinico di Palermo, in via Liborio Giuffrè. Attimi di apprensione tra passanti e operatori sanitari. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.