David Rossi l’annuncio di Giletti | Le indagini sul caso sono state riaperte – Il video

Giletti ha annunciato che le indagini sul caso di David Rossi sono state riaperte. La decisione arriva dopo le ultime perizie della commissione parlamentare di inchiesta, che hanno portato la famiglia a chiedere di riesaminare il caso. La riapertura delle indagini segue le dichiarazioni e le analisi svolte nelle ultime settimane. La notizia è stata comunicata durante un intervento televisivo.

«Dopo le ultime perizie della commissione parlamentare di inchiesta la famiglia che ha sempre sostenuto che David Rossi non si è suicidato ha chiesto di riaprire le indagini. Ma la notizia è che le indagini sono già riaperte. Ce ne occuperemo, naturalmente, a Lo Stato delle Cose». Con un video su Instagram Massimo Giletti annuncia che stasera, su Rai3, si occuperà del caso del capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013, sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Un caso inizialmente bollato come suicidio ma che così non è. Le ferite sul volto incompatibili con la caduta, l'ipotesi di una colluttazione prima del volo.