Terribile schianto in scooter Sbanda e finisce contro un palo In ospedale un sedicenne

Un giovane di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in scooter avvenuto ieri sera a Correggio, frazione Fosdondo. Durante la discesa, il veicolo ha sbandato, finendo contro un palo. Soccorso immediatamente, il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L’incidente è ancora sotto indagine per chiarire le cause e eventuali responsabilità.

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in una sbandata in scooter avvenuta poco prima della mezzanotte di ieri mentre stava percorrendo via Fosdondo, nell'omonima frazione di Correggio. Il giovane, residente in zona, per cause al vaglio dei carabinieri della locale caserma, ha improvvisamente sbandato, finendo contro un palo al lato della carreggiata, per poi rovinare sull'asfalto. Alcuni passanti hanno dato l'allarme ai soccorsi, facendo intervenire sul posto l'ambulancia della Croce rossa locale e il personale dell'autoinfermieristica dell'ospedale San Sebastiano. Sul posto, in via Fosdondo, sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti.

