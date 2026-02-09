Incidente a Villa Verucchio scooter contro un palo | muore un uomo di 54 anni

Questa mattina a Villa Verucchio un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter su cui viaggiava si è scontrato contro un palo. I soccorritori sono arrivati subito sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Villa Verucchio (Rimini), 9 febbraio 2026 – Tragedia nelle prime ore del mattino a Villa Verucchio, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7.20 in via Trario, traversa della Marecchiese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era appena uscito di casa in sella al proprio scooter quando, all'altezza di un incrocio, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro un palo. L'impatto è stato fatale. I soccorsi su una traversa della Marecchiese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 54enne non c'era ormai più nulla da fare: i soccorsi hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

