Incidente stradale sulla Tangenziale di Salerno | tamponamento fra auto due feriti

Due auto si sono tamponate sulla tangenziale di Salerno, provocando un incidente che ha coinvolto due persone ferite. L’incidente si è verificato lungo la carreggiata e i soccorsi sono intervenuti sul posto per assistere i feriti e gestire la situazione. La polizia sta ancora accertando le dinamiche dell’incidente e regolando la viabilità.

Un incidente stradale si è verificato sulla tangenziale di Salerno coinvolgendo due autovetture in un tamponamento. A seguito dell'impatto, due persone sono rimaste ferite e si è reso necessario il loro trasferimento in ospedale per le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli.