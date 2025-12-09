Sansepolcro incidente stradale | scontro fra due auto feriti un uomo e due donne

Scontro fra due automobili, stamani 9 dicembre 2025, lungo la E45, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sansepolcro Sud e Sansepolcro Nord, in provincia di Arezzo. Coinvolte, come detto, due automobili che si sono scontrate per cause in corso di accertamento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sansepolcro, incidente stradale: scontro fra due auto, feriti un uomo e due donne

