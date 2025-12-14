Incidente sulla Tangenziale di Salerno tra un' auto e un' ambulanza | 4 feriti tratto chiuso e poi riaperto

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina sulla Tangenziale di Salerno si è verificato un incidente tra un'auto e un'ambulanza, causando quattro feriti e la chiusura temporanea del tratto. L'incidente è ancora sotto indagine, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e fornendo assistenza ai coinvolti.

Brutto incidente stradale, stamattina, sulla Tangenziale di Salerno: un’auto e una ambulanza si sono scontrate per cause da accertare. Temporaneamente era stato chiuso, in direzione Reggio Calabria, il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nei pressi del km 60,100 a Salerno: il. Salernotoday.it

incidente tangenziale salerno autoBrutto incidente sull’A2 tra tir e auto: chiuso un tratto dell’autostrada - Reggio Calabria è chiusa in direzione nord all’altezza di Salerno a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto. msn.com

incidente tangenziale salerno autoIncidente a Salerno, scontro tra auto e camion in autostrada: A2 chiusa in direzione nord - Reggio Calabria è chiusa in direzione nord all'altezza di Salerno a causa di un incidente che ha coinvolto un ... msn.com

incidente sulla tangenziale di salerno tra un auto e un ambulanza 4 feriti tratto chiuso e poi riaperto

© Salernotoday.it - Incidente sulla Tangenziale di Salerno, tra un'auto e un'ambulanza: 4 feriti, tratto chiuso e poi riaperto

Le immagini dell'auto che precipita dal viadotto a Salerno

Video Le immagini dell'auto che precipita dal viadotto a Salerno