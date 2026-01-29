Incidente in A1 mezzo pesante va a fuoco in galleria a Calenzano | tratto riaperto

Un camion ha preso fuoco questa mattina in galleria a Calenzano, sull’A1 Milano-Napoli. L’incidente si è verificato al km 266, in direzione Nord, e ha provocato disagi al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento le fiamme. Dopo alcune ore di chiusura, il tratto è stato riaperto. Nessun ferito grave, ma molta paura tra gli automobilisti.

(Adnkronos) – Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, sull'A1 Milano-Napoli dove al km 266 in direzione Nord, all'interno della galleria Le Croci, nel comune di Calenzano (Firenze) un mezzo pesante ha preso fuoco. L'incendio è stato spento grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Poco dopo le ore 19, è stato riaperto il tratto, precedentemente chiuso, è stato riaperto. Nel tratto compreso tra Firenze Impruneta ed il bivio con A1 Direttissima, si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione di Bologna. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

