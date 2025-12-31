Incidente a Moncalieri | tamponamento tra due auto donna incinta trasportata in ospedale
Nella mattinata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, si è verificato un tamponamento tra due veicoli all’incrocio tra strada Carignano e via Lagrange a Moncalieri. L’incidente ha coinvolto una donna incinta, trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire le necessarie cure.
Un incidente è avvenuto all'incrocio tra strada Carignano (l'ex statale 2o) e via Lagrange a Moncalieri nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Si è trattato del tamponamento tra due auto. Una donna incinta, al volante di una delle due vetture coinvolte, è stata trasportata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
