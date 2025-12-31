Incidente a Moncalieri | tamponamento tra due auto donna incinta trasportata in ospedale

Nella mattinata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, si è verificato un tamponamento tra due veicoli all’incrocio tra strada Carignano e via Lagrange a Moncalieri. L’incidente ha coinvolto una donna incinta, trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire le necessarie cure.

