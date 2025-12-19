Raccordo Siena-Firenze | incidente fra due tir e un furgone ferito uno dei conducenti
Siena, bollettino della viabilità; Incidente sull’Autopalio Siena-Firenze tra Poggibonsi Nord e San Donato: traffico rallentato e disagi sulla viabilità.
Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio sul raccordo autostradale Siena-Firenze - I Vigili del fuoco del comando di Siena sede centrale e del distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti questo pomeriggio sul raccordo autostradale Siena- antennaradioesse.it
Incidente sulla Siena-Firenze a Monteriggioni, tre mezzi coinvolti - Incidente questo pomeriggio sul raccordo autostradale Siena- gonews.it
Incidente sull’Autopalio Siena-Firenze tra Poggibonsi Nord e San Donato: traffico rallentato e disagi sulla viabilità - Firenze: un rallentamento che sembra innocuo, poi le auto che iniziano ad ammassarsi, le frenate a catena e quella sensazione d ... alphabetcity.it
Sul raccordo #SienaFirenze, entrata di Poggibonsi Nord RIAPERTA in direzione Siena #viabiliTOS x.com
