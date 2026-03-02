Incidente a Oleggio camion incastrato alla rotonda | traffico in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente si è verificato a Oleggio all'altezza della nuova rotonda tra via Dante Alighieri e via Garibaldi. Un camion è rimasto incastrato all’interno dell’incrocio, causando problemi alla circolazione e generando traffico intenso nella zona. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti per gestire la situazione e rimuovere il veicolo.