Oleggio incidente davanti alla caserma dei carabinieri | auto si schianta in rotonda e si ribalta

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, a Oleggio, un’auto si è schiantata e si è ribaltata sulla rotonda di via Valsesia, davanti alla caserma dei carabinieri. L’incidente, ancora sotto verifica, si è verificato poco dopo le 2:30. Nessuna informazione immediata sulle cause o eventuali feriti. La dinamica e le conseguenze sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Incidente stradale nella notte tre ieri, venerdì 23, e oggi, sabato 24 gennaio, a Oleggio.É successo poco dopo le 2,30 in via Valsesia, davanti alla caserma dei carabinieri, dove per cause ancora da accertare un'auto è finita sulla rotonda, andando a schiantarsi contro la statua dedicata all'Arma.🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Incidente in via Caravaggio dopo la partita Napoli-Como: auto si schianta e si ribalta Incidente stradale, si schianta contro le auto in sosta e si ribalta: 25enne in ospedaleNella notte a Monza, un giovane di 25 anni ha subito un incidente stradale dopo aver perso il controllo del veicolo, finendo contro alcune auto parcheggiate e ribaltandosi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Onore al Maggiore Mariangela Valentini: il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha ricevuto mamma Piera. Oleggio, schianto nella notte: auto decolla sulla rotonda, centra la statua e si ribaltaUn impatto violento e una dinamica spettacolare che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze tragiche. È il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte, intorno alle 2:40, a Oleggio in via Valsesia ... lavocedinovara.com Buone notizie, il "Trio di Lomazzo" al gran completo nella dimensione che più gli si addice (prossimamente il "Duo di Oleggio"). - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.