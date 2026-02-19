Belpasso incidente stradale | giovane muore quattro feriti in una carambola tra moto e auto Indagini in corso

A Belpasso, un incidente tra moto e auto ha causato la morte di un giovane di 26 anni e il ferimento di altri quattro, tra cui un uomo in gravi condizioni. La collisione si è verificata lungo la strada principale, quando un'auto ha sbandato finendo contro due moto che sopraggiungevano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente e cercano di capire cosa abbia scatenato la carambola.

Tragedia a Belpasso: Un Morto e Quattro Feriti in una Carambola Stradale. Una notte di terrore si è abbattuta su Belpasso, in provincia di Catania, dove un incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 26 anni e il ferimento di altre quattro persone, una delle quali in gravi condizioni. Lo scontro, avvenuto poco dopo l'una di notte all'incrocio tra via Nettuno e via Leoncavallo, ha visto coinvolte due motociclette e un'automobile. La Dinamica dell'Incidente e i Primi Soccorsi. L'allarme è scattato immediatamente dopo l'impatto, che ha generato un groviglio di lamiere e detriti all'incrocio cruciale nei pressi dello svincolo di Giaconia sulla Strada Statale 121.

Carambola tra due moto e un'auto, il bilancio è tragico: un morto e quattro feritiUn incidente grave si è verificato ieri pomeriggio all’incrocio tra via Nettuno e via Leoncavallo a Belpasso.

