Inaugurato campus d’elite SPH a Miami tra i fondatori Silva International

Lo Sports Performance Hub (SPH) ha annunciato l’avvio dei lavori per un nuovo campus sportivo e formativo a Miami, che copre un’area di 37 ettari. L’iniziativa vede coinvolti i fondatori di Silva International, che hanno dato il via alla realizzazione del centro dedicato all’allenamento e alla formazione di atleti di alto livello. L’apertura del sito rappresenta un passo importante per l’espansione del progetto.

Il progetto, da 280 milioni di dollari, è destinato a trasformare South Dade in una capitale globale per l'eccellenza atletica Lo Sports Performance Hub (SPH) ha ufficialmente avviato la costruzione del suo campus sportivo e formativo di livello mondiale, che si estende su 37 ettari. Il progetto da 280 milioni di dollari, finanziato privatamente, è destinato a trasformare South Dade in una capitale globale per l'eccellenza atletica, l'innovazione accademica e lo sviluppo della comunità, il tutto senza costi per i contribuenti. La cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso l'ex Homestead Sports Complex, ha riunito funzionari locali, personaggi dello sport internazionali e leader civici per celebrare quello che molti considerano un investimento generazionale nel futuro economico e giovanile della regione.