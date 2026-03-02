In un Batter d’Occhio | Recensione del film Disney+ diretto da Andrew Stanton

È arrivato su Disney+ il nuovo film di fantascienza diretto da Andrew Stanton, intitolato In un Batter d’Occhio. La pellicola, recentemente uscita sulla piattaforma, ha attirato l’attenzione di molti appassionati del genere. La nostra recensione si concentra sulle impressioni generali senza esprimere giudizi personali, offrendo un quadro chiaro di cosa aspettarsi da questa produzione.

Abbiamo visto In un Batter d’Occhio (In the Blink of an Eye), il film di fantascienza sbarcato da poco su Disney+, questa la nostra recensione. In un Batter d’Occhio è stato diretto da Andrew Stanton su una sceneggiatura di Colby Day. Nel cast troviamo tra i protagonisti Kate McKinnon, Rashida Jones e Daveed Diggs, inoltre spazio anche per Jorge Vargas e Tanaya Beatty. Se c’è una cosa che Andrew Stanton (WALL-E e Alla ricerca di Nemo) sa fare, è farci sentire piccoli davanti all’immensità dell’universo e in “In un batter d’occhio” ha cercato di superare se stesso, unendo circa 45.000 anni di storia umana in soli 94 minuti. Un’impresa grande che, però, potrebbe apparire troppo compressa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

In arrivo su Disney+ "In un Batter d'Occhio", il nuovo film Andrew Stanton

In un Batter d'Occhio | Andrew Stanton firma un'epopea millenaria per Disney+.

In un Batter d'Occhio, Kate McKinnon attraversa le epoche su Disney Plus

