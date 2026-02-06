In arrivo su Disney+ In un Batter d’Occhio il nuovo film Andrew Stanton

Sta per arrivare su Disney+ il nuovo film di Andrew Stanton, “In un Batter d’Occhio”. Il trailer è già online e il film sarà disponibile in Italia dal 27 febbraio 2026. Gli appassionati possono già segnarsi questa data, perché si tratta di un’uscita attesa da tempo.

Disponibile il trailer di   In un Batter d’Occhio, il film di Andrew Stanton che debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia il 27 febbraio 2026. Basandosi su una sceneggiatura della Black List del 2016 a cura di Colby Day ( Spaceman ), Andrew Stanton ( WALL·E,  Alla ricerca di Nemo ) realizza un trittico intrecciato che riflette sull’esistenza dell’umanità attraverso il tempo. Nel corso dei millenni, una sola costante è rimasta immutata: il nostro desiderio di entrare in connessione gli uni con gli altri e con il mondo che ci sostiene.   In un lontano passato, una famiglia di Neanderthal (Jorge Vargas, Tanaya Beatty), costretta ad abbandonare la propria casa, lotta per sopravvivere, proteggendo i figli e imparando a usare strumenti primitivi in un mondo spietato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

