In un Batter d’Occhio | Andrew Stanton firma un’epopea millenaria per Disney+ Ecco il trailer

Da universalmovies.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Disney+ ha svelato il trailer ufficiale di  In un Batter d’Occhio  ( In the Blink of an Eye ), l’atteso ritorno dietro la macchina da presa del premio Oscar  Andrew Stanton. Il film è basato su una celebre sceneggiatura della  Black List  firmata da Colby Day ( Spaceman ). Si presenta come un trittico narrativo che attraversa migliaia di anni per riflettere sul senso profondo dell’esistenza umana. La pellicola debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il prossimo  27 febbraio 2026, prodotto da Searchlight Pictures. La struttura del film intreccia tre storie distanti nel tempo ma unite dal desiderio universale di connessione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

in un batter d8217occhio andrew stanton firma un8217epopea millenaria per disney ecco il trailer

© Universalmovies.it - In un Batter d’Occhio | Andrew Stanton firma un’epopea millenaria per Disney+. Ecco il trailer

Approfondimenti su Andrew Stanton

Toy Story 5: Il regista Andrew Stanton risponde alle critiche sul “Finale Perfetto” del terzo film

Toy Story, Andrew Stanton risponde a Tarantino: "Nessuno gli toglie la sua trilogia, può non vedere gli altri"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Andrew Stanton

Argomenti discussi: Quel ’pasticciaccio brutto’ dell’erosione. Sos dal litorale: Non è stato fatto niente; Chance Hymas injury update!; Catania sbanca Fano nell'anticipo della 4a di ritorno; Disney+, tutte le uscite di febbraio 2026.

In un Batter d’OcchioIn un Batter d’Occhio è il film del 2026 diretto da Andrew Stanton con Jorge Vargas, Rashida Jones, Daveed Diggs, Kate McKinnon. cinefilos.it

In un Batter d’Occhio, il trailer ufficiale del filmÈ disponibile il trailer di In un Batter d’Occhio, di Andrew Stanton che debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia il 27 febbraio 2026. cinefilos.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.