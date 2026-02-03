In un Batter d’Occhio | Andrew Stanton firma un’epopea millenaria per Disney+ Ecco il trailer
Disney+ ha svelato il trailer ufficiale di In un Batter d’Occhio ( In the Blink of an Eye ), l’atteso ritorno dietro la macchina da presa del premio Oscar Andrew Stanton. Il film è basato su una celebre sceneggiatura della Black List firmata da Colby Day ( Spaceman ). Si presenta come un trittico narrativo che attraversa migliaia di anni per riflettere sul senso profondo dell’esistenza umana. La pellicola debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming il prossimo 27 febbraio 2026, prodotto da Searchlight Pictures. La struttura del film intreccia tre storie distanti nel tempo ma unite dal desiderio universale di connessione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondimenti su Andrew Stanton
Toy Story 5: Il regista Andrew Stanton risponde alle critiche sul “Finale Perfetto” del terzo film
Toy Story, Andrew Stanton risponde a Tarantino: "Nessuno gli toglie la sua trilogia, può non vedere gli altri"
Ultime notizie su Andrew Stanton
Argomenti discussi: Quel ’pasticciaccio brutto’ dell’erosione. Sos dal litorale: Non è stato fatto niente; Chance Hymas injury update!; Catania sbanca Fano nell'anticipo della 4a di ritorno; Disney+, tutte le uscite di febbraio 2026.
In un Batter d’OcchioIn un Batter d’Occhio è il film del 2026 diretto da Andrew Stanton con Jorge Vargas, Rashida Jones, Daveed Diggs, Kate McKinnon. cinefilos.it
In un Batter d’Occhio, il trailer ufficiale del filmÈ disponibile il trailer di In un Batter d’Occhio, di Andrew Stanton che debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia il 27 febbraio 2026. cinefilos.it
Il nuovo film di Andrew Stanton ha debuttato al Sundance Film Festival con un’ambizione rara: raccontare l’umanità attraverso la fantascienza - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.