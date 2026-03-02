In Sicilia operativo il fondo da 100mila euro per l’educazione alimentare nelle scuole Domande entro il 21 marzo
In Sicilia è stato reso operativo un fondo di 100mila euro destinato all’educazione alimentare nelle scuole. La pubblicazione del Decreto Dirigenziale Generale 692 del 18 febbraio 2026 ha formalizzato la misura, che deriva dalla Legge regionale approvata all’inizio dell’anno. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 21 marzo.
Il fondo per l'educazione alimentare nelle scuole siciliane diventa operativo con la pubblicazione del Decreto Dirigenziale Generale 692 del 18 febbraio 2026, emanato in attuazione della Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, art. 17. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
