Referendum Giustizia | le ACLI scelgono il NO

Le Acli di Avellino annunciano il loro no al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’associazione chiede un dibattito più aperto e trasparente, sottolineando che si tratta di una questione che riguarda direttamente la democrazia italiana.

In vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, le Acli provinciali di Avellino annunciano l'adesione ai Comitati per il No, rivendicando al tempo stesso la necessità di un confronto pubblico "serio e informato" su questioni che "toccano il cuore della nostra democrazia". Al centro della posizione delle Acli, il rispetto della Costituzione, l'equilibrio tra i poteri dello Stato e l'indipendenza della magistratura. Secondo il presidente provinciale Alfredo Cucciniello, la riforma proposta dal Governo presenta "notevoli criticità", soprattutto per quanto riguarda "la separazione delle carriere e il nuovo assetto del Consiglio Superiore della Magistratura", che "rischiano di incidere su quella autonomia della magistratura che la Carta costituzionale sancisce a tutela di tutte e tutti".

Le Acli bergamasche invitano i cittadini a votare no al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

Le ACLI di Avellino hanno deciso di schierarsi contro il referendum sulla giustizia, aderendo ai Comitati per il no.

