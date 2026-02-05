Referendum Giustizia | le ACLI scelgono il NO

Da anteprima24.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Acli di Avellino annunciano il loro no al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’associazione chiede un dibattito più aperto e trasparente, sottolineando che si tratta di una questione che riguarda direttamente la democrazia italiana.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, le Acli provinciali di Avellino annunciano l’adesione ai Comitati per il No, rivendicando al tempo stesso la necessità di un confronto pubblico “serio e informato” su questioni che “toccano il cuore della nostra democrazia”. Al centro della posizione delle Acli, il rispetto della Costituzione, l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’indipendenza della magistratura. Secondo il presidente provinciale Alfredo Cucciniello, la riforma proposta dal Governo presenta “notevoli criticità”, soprattutto per quanto riguarda “la separazione delle carriere e il nuovo assetto del Consiglio Superiore della Magistratura”, che “rischiano di incidere su quella autonomia della magistratura che la Carta costituzionale sancisce a tutela di tutte e tutti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

