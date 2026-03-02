In ginocchio dalla Merkel Tajani contro Conte volano parole grossissime | è bagarre

In Parlamento si è scatenata una dura polemica tra Tajani e Conte, con il primo che ha commentato scherzosamente di essere

Certe giornate in Parlamento iniziano “normali”, con l’aria pesante delle grandi crisi internazionali. Poi basta una frase, una battuta al veleno, un vecchio soprannome tirato fuori nel momento giusto e l’atmosfera cambia di colpo. Voci che si alzano, brusii, proteste. E all’improvviso non si capisce più chi stia parlando e chi stia urlando. Succede durante l’informativa sulla crisi in Iran davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. In aula ci sono i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani, chiamati a riferire in un contesto già tesissimo. Ma il punto è che, mentre fuori il mondo trema, dentro si accende una miccia politica che diventa subito personale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tajani a Conte, bagarre in Commissione: "Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel"La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di...

Tajani a Conte, bagarre in Commissione: "Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di niente, chiaro? Non accetto… Ma di cosa mi devo vergognare? Me lo venga a...

Una raccolta di contenuti su Merkel.

Temi più discussi: Tensione Tajani Conte. Trump a me non mi chiama Tony, invece a te Giuseppi...; Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo; Conti: Non posto? Sono antico, non uso i social, da poco ho scoperto che si possono mandare messaggi; Conti: Non vorrei festeggiare il centenario della fiorentina con la retrocessione.

Tajani a Conte, bagarre in Commissione: Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di niente, chiaro? Non accetto... Ma di cosa mi devo vergognare? Me lo venga a dire! Me lo venga a dire di cosa mi devo vergognare! quotidiano.net

Bagarre in Commissione Senato, Tajani a Conte: Io non sono andato in ginocchio da Merkel o da TrumpLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

#intanto Lite furiosa tra Tajani e Conte: "Lei in ginocchio da Merkel e Trump, non mi faccio chiamare Giuseppi" x.com

Il video-cabaret di Conte e Tajani in commissione tra “Giuseppi”, “Toni”, “cappellini Maga” e “in ginocchio da Merkel”: il triste show della politica durante la guerra Scontro Conte-Tajani: “Tricolore dove lo avete dimenticato”. Lo spettacolo indegno - https://www - facebook.com facebook