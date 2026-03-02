In corso massiccio bombardamento su Teheran

Un massiccio bombardamento sta colpendo Teheran, con l'esercito israeliano che ha lanciato centinaia di bombe sulla capitale iraniana. Le operazioni militari sono state descritte come parte di una strategia di 'cintura di fuoco' rivolta a obiettivi del regime. I raid sono in corso e si concentrano su diverse zone della città.

L'esercito israeliano, secondo quanto si apprende, sta attaccando Teheran con centinaia di bombe, creando quella che in ambienti militari viene definita la 'cintura di fuoco' su obiettivi del regime. In questi minuti vengono colpiti il quartier generale politico, l'edificio dell'Autorità iraniana.