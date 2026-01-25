L’esposizione continua a notizie di cronaca nera può influenzare l’ascoltatore medio nel tempo, contribuendo a un senso di insicurezza e sfiducia nella società. La costante ripetizione di eventi violenti o drammatici può modificare la percezione della realtà, creando un senso di ansia o apatia. È importante riflettere sugli effetti a lungo termine di questo bombardamento mediatico per comprendere meglio il suo impatto sulla salute mentale e sul benessere collettivo.

A volte mi domando quali possano essere gli effetti sulla lunga distanza del massiccio bombardamento di cronaca nera sull’ascoltatore medio dei programmi tv che la mandano in onda dal mattino alla sera. Tragedia a Crans Montana, almeno 47 vittime. Così è scoppiato l’incendio di Capodanno X Leggi anche › Il caso Garlasco e l’ego ipetrofico dei vecchi e nuovi media. La vittima? Dimenticata Inutile dire che nella platea prevalgono le donne di una certa età, insomma quelle che non lavorano o non lo fanno più. Mi pongo questa domanda perché ormai nei chiacchiericci che intrattengo regolarmente con mia madre, il tema spunta quasi sempre dopo il primo ragguaglio sui fatti nostri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quali possono essere gli effetti sulla lunga distanza del massiccio bombardamento di cronaca nera sull’ascoltatore medio dei programmi tv?

