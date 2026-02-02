Trasformava armi giocattolo in armi da fuoco e produceva munizioni | arrestato un 53enne
I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 53 anni che trasformava armi giocattolo in armi vere e produceva munizioni. Durante un blitz sul territorio, hanno scoperto l’attività illegale e lo hanno fermato. L’uomo ora si trova in carcere, in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.
L’operazione è stata eseguita dai militari del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante ed è scaturita da una mirata attività info-investigativa che aveva concentrato l’attenzione su una bottega di riparazione di apparecchi elettronici in via Plaia, gestita dall’indagato. Secondo i militari, l’uomo sarebbe stato coinvolto nella trasformazione di armi giocattolo e nella fabbricazione artigianale di munizioni. Le perquisizioni sono iniziate presso l’esercizio commerciale e sono proseguite nell’abitazione del 53enne a Misterbianco. Qui, nella camera da letto, accanto al comodino, i carabinieri hanno rinvenuto un fucile doppietta calibro 16, carico e pronto all’uso, con due cartucce inserite.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
