Il colosso del mobile oggi apre in Brianza un mega store di vetro di oltre 1.000 mq

ArredissimA apre un nuovo grande punto vendita a Lissone, in Brianza, il 3 gennaio. Il negozio di oltre 1.000 mq, caratterizzato da una struttura in vetro, rappresenta l’espansione della catena veneta nel cuore del mobile e del design italiano. In questa occasione, l’azienda rilancia uno storico marchio e presenta un nuovo brand, rafforzando la propria presenza nel settore dell’arredamento.

Nuovo punto vendita in Brianza per ArredissimA, importante holding veneta dell'arredamento. La catena sabato 3 gennaio aprirà un negozio a Lissone, capitale del mobile e del design italiano, e oltre al rilancio di uno storico marchio recentemente acquistato, il lancerà un nuovo brand.Dove saràIl. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il colosso del mobile oggi apre in Brianza un mega store (di vetro) di oltre 1.000 mq Leggi anche: Oggi in Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori Leggi anche: Colosso del mobile apre un nuovo negozio in Brianza e cerca personale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il colosso del mobile oggi apre in Brianza un mega store (di vetro) di oltre 1.000 mq; Solare in mare aperto: la Cina accende un colosso da 1 GW al largo dello Shandong; Colosso del mobile apre un nuovo negozio in Brianza e cerca personale. Il colosso del mobile oggi apre in Brianza un mega store (di vetro) di oltre 1.000 mq - La catena sabato 3 gennaio aprirà un negozio a Lissone, capitale del mobile e del design italiano, e oltre ... monzatoday.it

Colosso del mobile apre un nuovo negozio in Brianza e cerca personale - La catena aprirà un negozio a Lissone, capitale del mobile e del design italiano, e oltre al rilancio di uno ... monzatoday.it

Il colosso cinese chiude il 2025 con 2,26 milioni di EV venduti, staccando l'azienda di Elon Musk che paga una gamma troppo ristretta e un anno difficile. E per i costruttori europei le notizie non sono migliori. - facebook.com facebook

Metro #Colosseo, scale mobile in panne dopo poche ore x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.