Fermati per dei controlli gli trovano il coltello | denunciati due giovani

Padovaoggi.it | 8 dic 2025

Fermati in situazioni e contesti differenti, entrambi i giovani sono stati trovati con un coltello nascosto nel giubbotto. Per questo i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova - hanno denunciato in stato di libertà due giovani poiché ritenuti responsabili, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

