Fermati in auto con a bordo prodotti rubati in due supermercati | denunciati un 41enne e un 19enne

Due uomini, di 41 e 19 anni, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in auto con prodotti rubati da due supermercati locali. La squadra antidegrado li ha intercettati vicino allo svincolo autostradale, insospettita dal loro comportamento. Nell’auto sono state trovate le refurtive, confermando il tentativo di furto. L’intervento ha portato alla loro identificazione e denuncia, contribuendo al controllo della sicurezza nel territorio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.