Fermati in auto con a bordo prodotti rubati in due supermercati | denunciati un 41enne e un 19enne
Due uomini, di 41 e 19 anni, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in auto con prodotti rubati da due supermercati locali. La squadra antidegrado li ha intercettati vicino allo svincolo autostradale, insospettita dal loro comportamento. Nell’auto sono state trovate le refurtive, confermando il tentativo di furto. L’intervento ha portato alla loro identificazione e denuncia, contribuendo al controllo della sicurezza nel territorio.
La squadra antidegrado li ha intercettati in prossimità dello svincolo autostradale, dopo averli seguiti insospettita dal loro atteggiamento e ritrovando nell'auto la refurtiva di due colpi messi a segno in due punti vendita della zona. Gli agenti della Polizia Locale dorica, insieme a pattuglie.
