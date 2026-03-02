In Aspromonte nei nuclei Antisequestri | ora la pensione

Nel rispetto delle norme, il sovrintendente della Polizia di Stato Andrea Bettella ha lasciato il servizio dopo aver raggiunto l’età pensionabile. La sua carriera si è conclusa nei nuclei Antisequestri dell’Aspromonte, dove ha operato fino a oggi. Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha salutato ufficialmente Bettella al termine della sua attività. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e dei colleghi.

Il questore di Padova Marco Odorisio ha salutato il sovrintendente della Polizia di Stato Andrea Bettella che dal primo marzo ha raggiunto l'età pensionabile. Arruolato nel novembre 1988 presso il secondo reparto Mobile di Padova quale agente ausiliario, ha fatto parte dei nuclei Antisequestro.