Una carriera in prima linea | ora la meritata pensione

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha salutato ufficialmente Tiziano Scudellaro, che da febbraio ha smesso di lavorare come sostituto commissario della Polizia di Stato. Dopo anni di servizio in prima linea, Scudellaro si gode ora la pensione, lasciando alle spalle una lunga carriera nel corpo di polizia.

Il questore Padova, Marco Odorisio, ha salutato il sostituto commissario della Polizia di Stato Tiziano Scudellaro che dal primo febbraio ha raggiunto la pensione. Arruolato il 27 marzo 1985 come allievo agente ausiliario, al termine della formazione è stato assegnato al secondo reparto Celere di Padova. Successivamente, dopo il corso all'istituto per Ispettori di Nettuno, ha prestato servizio presso la Questura di Padova, inizialmente nei servizi d'istituto e poi alla Squadra Mobile – Sezione Volanti, ricoprendo nel tempo gli incarichi di gregario, autista e capo pattuglia. Nel corso della carriera ha partecipato a rilevanti operazioni di polizia giudiziaria, tra cui l'arresto di Francesco Badano nel 1988, per il quale è stato insignito di encomio e alle prime indagini sulla rapina al ristorante "Padovanelle" nel 1991.

Dopo quarant’anni di servizio presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, Mariantonia Frigerio si è congedata dal suo ruolo di coordinatrice infermieristica del reparto di Medicina.

