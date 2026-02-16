Il digiuno intermittente? Non fa dimagrire più di altre diete Cosa dice lo studio che smonta l’ultima moda per perdere peso

Uno studio recente dimostra che il digiuno intermittente non aiuta a perdere più peso rispetto ad altre diete. Questa ricerca ha analizzato diversi metodi di perdita di peso e ha scoperto che il digiuno non offre vantaggi evidenti. Molti seguono questa pratica pensando di ottenere risultati più rapidi, ma i numeri mostrano che non è così.

Chi pratica il digiuno intermittente convinto di aver trovato la formula magica per perdere peso dovrà ricredersi. Uno studio della Cochrane Collaboration, tra le più autorevoli organizzazioni in ambito di revisione scientifica, ha messo a confronto questo approccio alimentare con le diete convenzionali, arrivando a una conclusione piuttosto chiara. E cioè che non c’è alcun vantaggio significativo. I numeri della ricerca indicano che la perdita di peso registrata nell’arco di un anno è inferiore al 5% del peso iniziale. Cos’è il digiuno intermittente e perché è diventato così popolare. Si tratta di un metodo che alterna fasi di digiuno o quasi-digiuno a finestre in cui si mangia normalmente.🔗 Leggi su Open.online

Un team di ricercatori dell'Universidad Hospital Italiano di Buenos Aires ha analizzato 22 studi sul digiuno intermittente, evidenziando che questa pratica non supera le diete tradizionali in termini di perdita di peso.

L’Università di Calgary ha condotto uno studio che mostra come il digiuno intermittente possa aiutare le persone con malattia di Crohn.

Digiuno Intermittente: funziona davvero o è solo una moda

