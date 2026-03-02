In 500 a Portonaccio per l' incontro con Gualtieri | proposte e richieste dei giovani per Roma

Ieri a Portonaccio si è svolto un incontro pubblico tra il sindaco di Roma e circa cinquecento giovani provenienti da associazioni e gruppi civici della città. Durante l’evento, sono state presentate varie proposte e richieste rivolte al sindaco, che ha ascoltato le opinioni dei partecipanti. L’incontro ha visto coinvolti rappresentanti di diverse realtà giovanili romane, riuniti in un momento di confronto diretto con le autorità comunali.

Al centro del confronto spazi e lavoro. L'app "Per Roma" tocca quota 5mila download in venti giorni Si è tenuto ieri a Portonaccio un incontro pubblico tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e circa cinquecento giovani provenienti da diverse realtà associative e civiche di Roma. L'appuntamento ha rappresentato un momento di confronto diretto della durata di oltre due ore, durante il quale si sono alternati interventi e proposte riguardanti le principali criticità che interessano le nuove generazioni nella Capitale. Il dibattito si è concentrato su temi specifici: l'accesso agli spazi pubblici per l'aggregazione, le opportunità formative e lavorative, l'inclusione sociale e il ruolo dei giovani nei processi decisionali della città. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cisl all’attacco sui parcheggi destinati alla Lucchini: “1.500 lavoratori, 600 posti”. Il Comune: “Richieste di incontro mai pervenute”Botta e risposta a suon di comunicati tra il sindacato e l’amministrazione sul tema degli stalli al servizio dello stabilimento: dall’insufficienza a...

Bonus sport Roma, 500 euro per giovani e persone con disabilitàRoma Investe nello Sport: 1,5 Milioni di Euro per Bonus di 500 Euro a Giovani e Disabili Il Comune di Roma ha rifinanziato per il quarto anno...