Cisl all’attacco sui parcheggi destinati alla Lucchini | 1.500 lavoratori 600 posti Il Comune | Richieste di incontro mai pervenute

La Cisl denuncia che nel quartiere dove opera la Lucchini, ci sono troppo pochi parcheggi per i 1.500 lavoratori dell’azienda. Solo 600 posti sono disponibili, di cui appena 200 riservati ai dipendenti, mentre il resto è a pagamento. La situazione si aggrava durante le ore di punta, quando molti devono cercare un posto per ore. Il Comune risponde che non ha mai ricevuto richieste ufficiali di incontro su questo problema.

"In un'area dove lavorano 1500 persone ci sono poco più di 600 posti auto (dei quali solo 200 riservati), in grande maggioranza a pagamento. Il servizio pubblico è insufficiente o inadeguato ai bisogni dei lavoratori e le possibilità di 'car pooling' non riescono a mitigare il problema": così la Fim Cisl solleva il caso dei parcheggi al servizio dello stabilimento della Lucchini RS, tra Lovere e Castro, denunciando una situazione di vere e proprie "gare" per chi arriva prima o a peregrinazioni sulle aree circostanti alla ricerca di spazi liberi e possibilmente gratuiti. L'azienda occupa circa 1.

