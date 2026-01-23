A Recanati, nella serata di ieri, è stata scoperta la morte dell’imprenditore Francesco Lorenzini in uno stabile di via Aldo Moro. La notizia ha suscitato grande attenzione nel territorio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

RECANATI Tragedia ieri sera in via Aldo Moro a Recanati, trovato senza vita l'imprenditore edile Francesco Lorenzini. Aveva 53 anni. Al momento non si conoscono i dettagli. La scoperta della moglie A fare la drammatica scoperta è stata la moglie che ieri sera, non vedendolo tornare a casa per cena è uscita a cercarlo. La donna si è diretta in un immobile in via Aldo Moro di proprietà del marito, nel piazzale antistante ha trovato la sua auto, è entrata nello stabile trovando il corpo ormai senza vita. Immediata è stata la richiesta di soccorso al 118 ma per l'imprenditore non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Recanati, trovato morto l'imprenditore Francesco Lorenzini. La scoperta choc della moglie in uno stabile di via Aldo Moro

Leggi anche: Trovato morto nella casa nel bosco, la scoperta choc sul corpo

Leggi anche: Trovato morto su una panchina. Scoperta choc nel parco di via Isonzo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Civitanova, neonata muore in ospedale tra le braccia della mamma: aperta un'inchiesta; Le opere di Lorenzo Gigli lasciate nel degrado; Morte di Andrea Costantini: svolta nelle indagini con l'esame autoptico; Vede il vicino parcheggiare e spara per dare un avvertimento ecco come è morto Luca Carbone.

Recanati, trovato morto l'imprenditore Francesco Lorenzini. La scoperta della moglie in uno stabile di via Aldo MoroRECANATI Tragedia ieri sera in via Aldo Moro a Recanati, trovato senza vita l'imprenditore Francesco Lorenzini. Aveva 53 anni. Al momento non ... msn.com

Imprenditore di 53 anni trovato senza vitaA dare l'allarme è stata la moglie Tragedia nella serata di ieri a Recanati, dove un uomo di 53 anni, noto imprenditore edile della città, è stato trovato senza vita. A dare l’allarme è stata la ... youtvrs.it

Recanati, trovato morto l'imprenditore Francesco Lorenzini. La scoperta della moglie in uno stabile di via Aldo Moro Leggi qui - facebook.com facebook