Il VII Bando 2025 Ambiente e Territorio prevedeva un finanziamento di 49.400 euro per i progetti presentati. Tuttavia, il progetto in questione non è stato ammesso al finanziamento. Questa comunicazione fornisce informazioni chiare e trasparenti sull’esito della richiesta, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure e i criteri di selezione stabiliti dal bando.

Ammontavano a 49.400 euro i fondi inerenti i progetti del VII Bando 2025 Ambiente e Territorio, di cui 40.400 messi a disposizione da Fondazione Cariplo per Interventi sul territorio; tremila euro da Acqua&Sole; altrettanti da Pavia Acque e da A2a Ambiente. Il Cda della Fondazione però ha ritenuto che il progetto non fosse finanziabile per assenza di ricadute dirette e misurabili sulla comunità, per il carattere prevalentemente divulgativo, per l’assenza di priorità strategiche. Le risorse da erogare, da Regolamento del bando, dovevano essere infatti indirizzate a progetti di mitigazione dei rischi ambientali, di promozione dell’economia circolare e dei giovani attraverso la scuola e presso la cittadinanza, di comportamenti responsabili a livello di usi e consumi dell’acqua e infine verso iniziative di introduzione e implementazione dell’innovazione digitale nell’ambito della tutela dell’ambiente e delle risorse idriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bando Ambiente e Territorio: "Progetto non finanziabile"

