Biometano comitati e associazioni | Ferrara sommersa dagli impianti servono limiti

Ferrara torna al centro del dibattito sugli impianti di energie rinnovabili. Comitati e associazioni criticano la crescita di impianti di biometano e biogas in città, chiedendo limiti e regole più chiare. Sabato si terrà un incontro al Centro documentazione donna, promosso dal Coordinamento ‘No biogas no biometano’ di Rete giustizia climatica Ferrara, per discutere della situazione e delle possibili soluzioni.

Ferrara torna al centro del dibattito sullo sviluppo degli impianti a energie rinnovabili. È stata presentata infatti, al Centro documentazione donna, l'iniziativa di sabato 31 organizzata dal Coordinamento provinciale 'No biogas no biometano' di Rete giustizia climatica Ferrara, dal titolo.

