Biometano comitati e associazioni | Ferrara sommersa dagli impianti servono limiti

Da ferraratoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara torna al centro del dibattito sugli impianti di energie rinnovabili. Comitati e associazioni criticano la crescita di impianti di biometano e biogas in città, chiedendo limiti e regole più chiare. Sabato si terrà un incontro al Centro documentazione donna, promosso dal Coordinamento ‘No biogas no biometano’ di Rete giustizia climatica Ferrara, per discutere della situazione e delle possibili soluzioni.

Ferrara torna al centro del dibattito sullo sviluppo degli impianti a energie rinnovabili. È stata presentata infatti, al Centro documentazione donna, l’iniziativa di sabato 31 organizzata dal Coordinamento provinciale ‘No biogas no biometano’ di Rete giustizia climatica Ferrara, dal titolo.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ferrara Impianti

Le associazioni ambientaliste e i comitati locali difendono il paesaggio

L’allarme dei comitati: “Nuovi impianti eolici minacciano la Maremma”

I comitati della Maremma esprimono preoccupazione per i recenti piani di installazione di nuovi impianti eolici nelle aree di Pitigliano, Ischia di Castro e Manciano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ferrara Impianti

Argomenti discussi: Biogas, la giunta comunale dice no agli impianti.

Biometano sostenibile: il Comitato ETS approva le nuove linee guida operative del MASEIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato l’approvazione, da parte del Comitato ETS, delle nuove Indicazioni Tecniche ... ipsoa.it

Associazioni e comitati: No a impianti inquinantiIl biodigestore non è sostenibile. Servono impianti non inquinanti. Questo il parere delle associazioni e comitati contrari al nuovo biodigestore... Il biodigestore non è sostenibile. Servono ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.