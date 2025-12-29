Sicilia pacemaker senza fili impiantato a una bambina | un intervento rarissimo al mondo
A Taormina è stato eseguito un intervento di pacemaker senza fili su una bambina, un caso estremamente raro a livello mondiale. Con meno di dieci interventi simili registrati in tutto il mondo, questa procedura rappresenta un avanzamento importante nella cardiologia pediatrica.
A Taormina un caso unico: meno di dieci interventi simili a livello globale. In Sicilia è stato raggiunto un traguardo medico straordinario: una bambina di 10 anni affetta da cardiopatia congenita ha ricevuto un pacemaker senza fili, una procedura eseguita in meno di dieci casi in tutto il mondo. L'intervento è avvenuto presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo "Bambino Gesù" di Taormina, grazie all'équipe guidata dal dottor Paolo Guccione, primario della Cardiologia. L'operazione, realizzata in collaborazione con la Cardiologia dell'Ospedale di Ragusa, rappresenta un risultato di eccellenza della sanità siciliana e ha cambiato radicalmente la qualità di vita della piccola paziente.
