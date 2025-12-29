A Taormina è stato eseguito un intervento di pacemaker senza fili su una bambina, un caso estremamente raro a livello mondiale. Con meno di dieci interventi simili registrati in tutto il mondo, questa procedura rappresenta un avanzamento importante nella cardiologia pediatrica. Per approfondimenti e aggiornamenti su questa innovativa tecnologia, abbonati a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A Taormina un caso unico: meno di dieci interventi simili a livello globale. In Sicilia è stato raggiunto un traguardo medico straordinario: una bambina di 10 anni affetta da cardiopatia congenita ha ricevuto un pacemaker senza fili, una procedura eseguita in meno di dieci casi in tutto il mondo. L’intervento è avvenuto presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina, grazie all’équipe guidata dal dottor Paolo Guccione, primario della Cardiologia. L’operazione, realizzata in collaborazione con la Cardiologia dell’Ospedale di Ragusa, rappresenta un risultato di eccellenza della sanità siciliana e ha cambiato radicalmente la qualità di vita della piccola paziente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, pacemaker senza fili impiantato a una bambina: un intervento rarissimo al mondo

Leggi anche: Taormina, pacemaker senza fili impiantato a una bambina di 10 anni: tra i pochissimi casi al mondo

Leggi anche: Pacemaker senza fili per una bambina di 10 anni, intervento storico in Italia: “L’ottava al mondo a riceverlo”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Taormina, pacemaker senza fili impiantato in una bimba di 10 anni; Etna, Natale in bianco e rosso; Paralisi facciale: al San Marco eseguita la reinnervazione con tecnica cross-face; Andrew scomparso da Lentini, genitori in ansia.

In Silia impiantato pacemaker senza fili a una bimba, meno di 10 casi al mondo: “Al Sud facciamo cose straordinarie” - A Taormina è stato impiantato su una bimba di 10 anni un pacemaker senza fili: meno di 10 casi al mondo. fanpage.it