immersione fatale in mare muore sub di 40 anni

Questa notte ad Agropoli, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in mare dopo che la Guardia Costiera ha segnalato la scomparsa di un sub di 40 anni. Subito dopo le 23, le operazioni di ricerca sono iniziate per rintracciare l’uomo disperso. Purtroppo, l’intervento si è concluso con il suo ritrovamento senza vita.

Vigilo del Fuoco intervenuti in mare questa notte ad Agropoli. Subito dopo le 23 la Guardia Costiera ha chiesto il supporto dei caschi rossi per la ricerca di un uomo disperso in mare. Un quarantenne di origini ucraine, con un gruppo di persone, stava facendo immersioni, nella Baia di Trentova, utilizzando l’apposita boa di segnalazione. Quando i suoi colleghi non l’hanno visto riemergere, hanno allertato la Guardia Costiera che ha immediatamente inviato un’imbarcazione e richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra a terra oltre che con il nucleo Sommozzatori giunti da Napoli. Le ricerche hanno portato al ritrovamento dell’uomo purtoppo privo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

