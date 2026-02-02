È finita in tragedia l’immersione di Paolo Caldarini, un sub esperto che aveva appena condiviso un pensiero sulla vita negli abissi. Durante una tranquilla uscita in mare, qualcosa è andato storto e l’uomo è stato trovato senza vita. La procura ha aperto un’indagine e i soccorritori stanno cercando di capire cosa sia successo in quei pochi minuti fatali.

"I sommozzatori non muoiono mai. Si rincontrano negli abissi". Quasi un presentimento, più che un post, l’ultimo, pubblicato sui social. Ora Paolo, che ha scritto quel post, è tra i sommozzatori che si rincontrano negli abissi. Ieri un sub è morto dopo un’immersione nel lago di Como, al Moregallo, enclave di Mandello del Lario sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago. Si chiamava Paolo Caldarini, aveva 67 anni e abitava a Seregno. Durante l’immersione ha avuto un problema, probabilmente in seguito a un malore. È riuscito a “pallonare“ per effettuare una risalita rapida, accusando così pure un’embolia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Immersione fatale per il sub esperto Paolo Caldarini

