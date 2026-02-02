Immatricolazioni auto Italia | il 2026 inizia bene gennaio +6,2%

A gennaio, il mercato delle auto nuove in Italia ha registrato un aumento del 6,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il settore ha iniziato il 2026 con buon ritmo, spinto soprattutto dal noleggio a breve termine, che ha portato più clienti a scegliere un’auto nuova. I concessionari sperano che questa tendenza continui nei prossimi mesi.

Il mercato automobilistico italiano ha iniziato bene il 2026, dopo aver chiuso il mese di gennaio con le immatricolazioni in crescita del +6,2% rispetto a gennaio 2025. Sono state 141.980 le targhe consegnate nel mese appena concluso, pari a un incremento del 6,2% rispetto alle 133.721 di gennaio 2025, grazie al forte impulso arrivato dal noleggio a breve termine. Lo sprint di inizio anno segue il dato positivo di dicembre (+2,2%), comunque non determinante nell'evitare il rosso (-2,1%) di fine 2025. Le auto elettriche hanno perso l'effetto propellente degli incentivi statali che aveva determinato i balzi di novembre (12,2%) e dicembre (11%), ma la quota del 6,2% raggiunta a gennaio 2026 rappresenta un discreto miglioramento rispetto al 5% di un anno fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

