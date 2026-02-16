Immagini dal Sannio | il carnevale sannita le maschere tradizionali e le golosità
Il carnevale sannita si svolge tra sfilate di maschere tradizionali e dolci tipici, attirando molte persone nel cuore del Sannio. Le maschere antiche, come Pulcinella e Zanni, animano le strade con colori vivaci e musica allegra, mentre le bancarelle offrono ciambelle e chiacchiere appena preparate. La festa coinvolge grandi e bambini, che assaporano le specialità locali prima di entrare nel periodo di digiuno della Quaresima.
È Carnevale, certamente la festa più divertente e trasgressiva dell’anno: si mangia fino a scoppiare, per poi prendere un bel respiro nel periodo della Quaresima. Carnevale vuol dire gioia e vivacità, colori e allegria, maschere e travestimenti, dolci e prelibatezze, che mai mancano sulle tavole imbandite a festa, fra allegri coriandoli e musica a tutto volume. Le chiacchiere e le castagnole accomunano un po’ tutta Italia, sono un unico comune denominatore delle varie regioni della penisola. In molte realtà sannite, tradizione carnevalesca del Martedì Grasso e del Sabato Santo è quella della pastiera salata, una sorta di timballo di spaghetti o linguine, burro, parmigiano e pecorino, uova, e pezzettini di salame e salsiccia secca. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Immagini dal Sannio: l’antica arte della ceramica di Cerreto Sannita e San Lorenzello
Scopri l'antica tradizione della ceramica nel Sannio, tra Cerreto Sannita e San Lorenzello.
Immagini dal Sannio: le streghe, le Janare e il Noce di Benevento
Immagini dal Sannio: le streghe, le Janare e il Noce di Benevento Nel cuore del Sannio, le leggende delle Janare rappresentano un patrimonio culturale ricco di storia e tradizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pd, presentata la lista per le elezioni provinciali; Telese, messa in sicurezza del plesso scolastico in via Turistica del Lago; Guardia esclusa dai Comuni montani: il Sannio penalizzato da una classificazione datata; Droga in casa e furto di rame: tre arresti nel Sannio.
Avete già deciso cosa fare nel ponte del 2 giugno Viaggia con noi sui Passi dei Longobardi nel Sud Italia! Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 | Cinque giorni tra città d’arte, borghi medievali e paesaggi del Sannio. Le immagini che vedete nel post sono scat - facebook.com facebook