Il carnevale sannita si svolge tra sfilate di maschere tradizionali e dolci tipici, attirando molte persone nel cuore del Sannio. Le maschere antiche, come Pulcinella e Zanni, animano le strade con colori vivaci e musica allegra, mentre le bancarelle offrono ciambelle e chiacchiere appena preparate. La festa coinvolge grandi e bambini, che assaporano le specialità locali prima di entrare nel periodo di digiuno della Quaresima.

È Carnevale, certamente la festa più divertente e trasgressiva dell’anno: si mangia fino a scoppiare, per poi prendere un bel respiro nel periodo della Quaresima. Carnevale vuol dire gioia e vivacità, colori e allegria, maschere e travestimenti, dolci e prelibatezze, che mai mancano sulle tavole imbandite a festa, fra allegri coriandoli e musica a tutto volume. Le chiacchiere e le castagnole accomunano un po’ tutta Italia, sono un unico comune denominatore delle varie regioni della penisola. In molte realtà sannite, tradizione carnevalesca del Martedì Grasso e del Sabato Santo è quella della pastiera salata, una sorta di timballo di spaghetti o linguine, burro, parmigiano e pecorino, uova, e pezzettini di salame e salsiccia secca. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il carnevale sannita, le maschere tradizionali e le golosità

Scopri l'antica tradizione della ceramica nel Sannio, tra Cerreto Sannita e San Lorenzello.

Immagini dal Sannio: le streghe, le Janare e il Noce di Benevento Nel cuore del Sannio, le leggende delle Janare rappresentano un patrimonio culturale ricco di storia e tradizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.