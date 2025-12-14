Meloni ad Atreju segui la diretta streaming | La pace non si fa con le canzoni di John Lennon Con gli Usa leali ma non subalterni

Giorgia Meloni chiude la lunga edizione di Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia, con un intervento incentrato su temi di politica internazionale e sovranità. La premier sottolinea l’importanza di un rapporto leale con gli Stati Uniti senza essere subalterni e ribadisce il suo pensiero sulla pace, distinguendola dalla cultura delle canzoni di John Lennon.

Ultimo giorno della kermesse di Atreju. A chiudere l’edizione “più lunga di sempre”, durata ben nove giorni, è come da tradizione Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha esordito con una dedica alla platea di Atreju: “Siete la risposta più bella e limpida a chi ancora ci racconta che gli ideali non contano e la politica è solo un gioco di palazzo, che gli italiani sono stupidi e non può cambiare niente. Luoghi comuni che questo evento smonta uno a uno, che il nostro cammino ha smontato uno a uno”. “C’è chi ha scritto che Atreju è un’ammucchiata. Non dirò che siamo alla solita puzza sotto il naso di una sinistra rabbiosa che non riesce a mettere insieme nulla di paragonabile e tenta di minimizzare la portata con pregiudizi dozzinali. Secoloditalia.it

