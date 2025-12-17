Imma Tataranni 5 Vanessa Scalera si prepara all’ultimo capitolo e dice addio a Calogiuri | Nella vita tutto finisce | VIDEO

Imma Tataranni 5 si avvicina al suo grande finale, con Vanessa Scalera pronta a salutare il suo personaggio e il pubblico. Durante la conferenza stampa delle fiction 2026, i protagonisti hanno condiviso anticipazioni e emozioni, aprendo uno scorcio su quello che sarà l’ultimo capitolo di questa amata serie. Un momento di riflessione e nostalgia, mentre si chiude un importante capitolo della televisione italiana.

© Ildifforme.it - Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera si prepara all'ultimo capitolo e dice addio a Calogiuri: "Nella vita tutto finisce" | VIDEO Nella conferenza stampa di presentazione delle fiction 2026 presenti anche i protagonisti di Imma Tataranni 5 che hanno svelato qualche novità. Sembra definitivo l'addio di Alessio Lapice, mentre per la protagonista quest'anno non ci sarà spazio per l'amore. "Sarà una serie molto casta", ha spiegato Vanessa Scalera L'articolo Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera si prepara all'ultimo capitolo e dice addio a Calogiuri: "Nella vita tutto finisce" VIDEO proviene da Il Difforme.

