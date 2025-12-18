© Amica.it - Vanessa Scalera parla dell'impatto di "Imma Tataranni" nella sua vita. E annuncia che la prossima sarà la sua ultima stagione

(askanews) – «Per me è l’ultima stagione, ma chissà, potrebbe continuare. Magari con altre persone». Così Vanessa Scalera parlando della serie Imma Tataranni a margine della presentazione della nuova stagione Rai Fiction a Roma. Un personaggio, ha detto, che le ha cambiato la vita. «Sette anni di vita sono lunghissimi, perché sono 5 stagioni però le abbiamo girate in 8 anni e quindi è un pezzetto di vita importante, professionale, sentimentale, ci sono stati compagni d’avventura, gli autori con cui ho recitato sono bellissimi amici, è un pezzetto di strada importante che abbiamo fatto insieme, la porterò sempre dentro di me», ha spiegato l’attrice della serie campione d’incassi. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera si prepara all’ultimo capitolo e dice addio a Calogiuri: “Nella vita tutto finisce” | VIDEO

Leggi anche: Imma Tataranni 5: riprese in Basilicata e uscita dell’ultima stagione su Rai1

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Imma Tataranni 5 esce l’8 marzo 2026. L’ultima stagione della fiction con Vanessa Scalera andrà in onda nella prossima primavera su Rai 1. L’uscita coincide proprio nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna #immatataranni #immatataran - facebook.com facebook