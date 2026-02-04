Sostenibilità | Bottari Bottari Srl ' La nostra missione | estrarre anche l’ultima goccia di olio dalle emulsioni oleose'

La Bottari S.r.l. ha annunciato di voler spingere al massimo l’estrazione di olio dalle emulsioni oleose. L’azienda raccoglie ogni anno circa 60.000 tonnellate di questi residui e punta a recuperare anche l’ultima goccia di olio possibile. La missione è chiara: ridurre gli sprechi e ottimizzare il riciclo.

“Ogni anno raccogliamo circa 60.000 tonnellate di emulsioni oleose, dalle quali riusciamo a estrarre circa 7.000 tonnellate di olio, destinato alla rigenerazione industriale. Questo processo consente di evitare lo smaltimento per termodistruzione.” Queste le parole di Davide Bottari, amministratore delegato di Bottari S.r.l, alla presentazione a Roma della terza edizione del progetto di Legambiente “L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

