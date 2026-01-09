Zara Colombo | esce oggi Tango il primo singolo per Sugar Music con videoclip ufficiale

Oggi esce “Tango”, il primo singolo di Zara Colombo, pubblicato da Sugar Music. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale. Questa uscita segna l’inizio della carriera discografica dell’artista, offrendo un’introduzione al suo stile musicale e alla sua cifra artistica.

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “Tango”, il singolo d’esordio di Zara Colombo, disponibile per Sugar Music e accompagnato dal videoclip ufficiale. Un debutto che mette subito a fuoco l’identità del duo: un progetto che unisce voce e parola, musica e arti visive, Sud America e Milano, con un immaginario preciso e riconoscibile. Un esordio tra Patagonia, Buenos Aires e Milano. “Tango” nasce come racconto di origini e intenzioni, un brano che porta con sé la geografia emotiva e reale del progetto Zara Colombo. Lo spiega la stessa Zara C. Massaro: «Siamo emozionati di presentare il nostro esordio musicale con Tango, una canzone che racconta da dove veniamo e ciò che speriamo di condividere. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

