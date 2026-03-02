Il balcone rappresenta per molti proprietari un angolo di libertà per il loro cane, che può osservare l’ambiente circostante e annusare l’aria. Tuttavia, questa abitudine può nascondere rischi concreti, come cadute o incidenti improvvisi. È importante essere consapevoli di quanto sia facile per un animale sporgersi troppo o scivolare, e conoscere le misure da adottare subito per evitare sventure.

Per un animale domestico, il balcone è un osservatorio privilegiato da cui annusare l’aria e scrutare il movimento della strada. Tuttavia, per i proprietari di cani, questo spazio esterno è spesso un “punto cieco” nella valutazione dei rischi domestici. Senza i dovuti accorgimenti, quella che appare come un’innocua zona di relax può trasformarsi in un ambiente ostile, capace di mettere a repentaglio l’incolumità dell’animale a causa di cadute, agenti atmosferici o sostanze tossiche. L’altezza è il fattore di rischio più evidente. Un cane, spinto dalla curiosità o dall’istinto di inseguire un uccellino, può sporgersi eccessivamente, perdere l’equilibrio e scivolare nel vuoto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il tuo cane sul balcone è più in pericolo di quanto tu creda: ecco come evitarlo e cosa fare subito

A Lecce un cane abbandonato sul balcone cade e muore, ma il suo umano non è stato condannato per uccisioneA Lecce un cane è morto dopo l'abbandono sul balcone, ma il suo umano non è stato condannato per uccisione. A Fanpage.it l'avvocata Giada Bernardi spiega perché. Il Tribunale di Lecce ha condannato un ... fanpage.it

Abbandona sul balcone il cane, che cade e muore: condannatoIl Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, ha condannato per abbandono di animali un imputato ad un'ammenda di 5mila euro, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile - ... unionesarda.it