Da un giorno all’altro, alcuni utenti hanno segnalato di ricevere file sospetti su WhatsApp senza aver fatto nulla. Non hanno cliccato link o scaricato niente, ma il file si presenta comunque sul telefono. Molti si chiedono come difendersi da questa minaccia e cosa fare subito per proteggersi.

Immagina di essere aggiunto a un gruppo WhatsApp, magari da un numero che non conosci. Non clicchi niente, non scarichi nulla volontariamente, eppure sul tuo telefono Android arriva un file potenzialmente pericoloso. Automaticamente. Senza il tuo consenso. Sembra fantascienza, ma è realtà: Google Project Zero ha scoperto una vulnerabilità grave in WhatsApp per Android che permette proprio questo scenario. Il meccanismo è tanto elegante quanto inquietante. Un malintenzionato crea un gruppo, ti aggiunge insieme a un tuo contatto, nomina quest’ultimo amministratore e carica file multimediali malevoli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp scarica file sul tuo telefono senza che tu faccia nulla: come difenderti subito

Approfondimenti su WhatsApp File

Ultime notizie su WhatsApp File

